У криптогаманці Томаса було 7002 віртуальні монети, які по-сьогоднішньому курсу коштують понад 267 мільйонів доларів. Усе це він втратив через те, що не зміг згадати пароль.

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Трейдер з Німеччини втратив 7002 віртуальні монети

Цікаво, що Стефан Томас зрозумів, що втратив пароль до свого профілю ще 10 років тому. Тоді цифрові монети коштували 141 тисячу доларів. Протягом років інвестор був вимушений спостерігати, як "його" капітал зріс на 19 900%. Трейдер зізнався, що відчував себе спустошеним через цю ситуацію.

Я був у абсолютному відчаї. Я не міг спати вночі. Я сильно страждав від депресії. Але набагато гірше, ніж втрата грошей, був мій докір самому собі: я просто не міг повірити, що втратив щось настільки важливе. Я відчував себе повним ідіотом,

– розповів він в інтерв'ю Berliner Zeitung.

Врешті-решт Томас змирився з втратою та усвідомив, що це не привід кидати своє життя. За його словами, ця ситуація допомогла йому знову почати займатися тим, що він любить – програмуванням.

Я знову поринув у програмування. Коли у мене знову з'явилася постійна робота, я купив нові біткойни. Вони у мене все ще є сьогодні,

– розповів трейдер.

Хоча він і намагався повернути втрачені біткойни. Програміст створив власний код обходу жорсткого диска, але розробка цієї технології потребує багато часу та грошей, а шанси на успіх дуже непевні. Додамо, що Томас – далеко не єдиний трейдер, чиї статки зникли безвісти. На сьогодні втрати криптоінвесторів оцінюють у 141 мільярд доларів.

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