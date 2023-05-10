Дедоларизація в дії: 5 країн, які перейшли на юань

У світі все частіше звучать заяви про можливість зміни ролі долара у світі. Ба більше, є навіть низка країн, які вирішили використовувати юань у міжнародній торгівлі.

На сьогодні долар США має статус головної резервної валюти світу. Крім того, цю грошову одиницю найбільше використовують під час міжнародних розрахунків. Проте є країни, які незадоволені цією ситуацією.

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Останні події, пов'язані з доларом

У березні 2023 року частка юаня у міжнародних розрахунках зросла та закриває п'ятірку валют за цим показником. Тенденцію про посилення ролі юаня на глобальному ринку фіксують кілька місяців поспіль.

Водночас глава Мінфіну США Джанет Єллен прокоментувала загрозу глобальному статусу долара. За її словами, наразі немає жодної альтернативи для американської валюти. Один із ключових аргументів – відсутність необхідної інфраструктури в інших країнах, для того, щоб їхні валюти могли виконувати таку ж роль, як долар США.

Водночас чиновниця визнала, що використання санкцій, які пов'язані з доларом можуть становить загрозу для гегемонії долара на глобальному рівні. Єллен також зауважила, що такі країни як Китай, Росія та Іран на цьому фоні можуть шукати альтернативні опції для себе.

Країни, які перейшли з долара на юань

Уже сьогодні є держави, які вирішили використовувати під час міжнародних розрахунків китайський юань. По суті цей тренд можуть назвати дедоларизації світової торгівлі.

Інвестори вважають, що через санкційну політику США зростають ризики, що боргові активи в доларах можуть заморозити, так само як це зробили для Росії після повномасштабного нападу на Україну, за даними Business Insider. Низка країн, уже навіть ухвалила рішення про перехід у рамках міжнародної торгівлі на юань. Цей перелік нараховує п'ять країн.

Росія

Після нападу на Україну у 2022 році юань залишатися однією із небагатьох доступних валют для Кремля на глобальному рівні. Річ у тому, що західні санкції відрізали Росію від світової фінансової системи.

Бразилія

У Бразилії активно підтримують тренд про дедоларизацію світу. Зокрема, центробанк країни активно скуповує китайський юань для резервів. У 2022 році юань зайняв другу сходинку за обсягом у резервах, посунувши євро. Першим залишається долар.

Бангладеш

Бангладеш перейшов на юань у міжнародних розрахунках через потребу заплатити Росії за будівництво атомної станції. Йдеться про суму у розмірі 318 мільйонів доларів. Країна не могла розрахуватися в доларах. Потім Москва хотіла отримати розрахунок у рублях, але в результаті сторони зупинилися на юань.

Аргентина

Влада Аргентини прагне скоротити відтік долара США зі своїх резервів та послабити тиск на песо. Саме тому країна звернула увагу на юань. Зокрема, Аргентина буде платити за імпорт з Китаю у юанях. Вказують суму у розмірі 800 мільярдів доларів.

Іран

Ця країна перебуває під потужними санкціями з 2010 року. Для офіційного Тегерану юань – це спроба врегулювання питання міжнародної торгівлі. Ба більше, з 2012 року Китай імпортує нафту з Ірану та розраховується юанями, за даними BBC.

Уже у лютому 2023 року Китай та Іран почали активніше обговорювати питання збільшення використання своїх національних валют у рамках двосторонньої співпраці. Країни мають намір усунути усі перешкоди для цього.