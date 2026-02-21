Держава контролює кожну копійку: чиї доходи на пенсії оподатковують

Багато українців після призначення пенсії не припиняють трудову діяльність, прагнучи зберегти або підвищити рівень своїх доходів. У зв’язку з цим виникає закономірне запитання: чи підлягає додатковий заробіток пенсіонерів оподаткуванню та які податкові правила на них поширюються.

Які податки сплачують працюючі пенсіонери?

Пенсіонери, котрі після виходу на пенсію продовжують працювати та отримують заробітну плату, підпадають під загальні правила оподаткування доходів фізичних осіб, пишуть у ПФУ.

Тобто з їхньої зарплати утримуються ті самі податки, що й з доходів інших працівників. Зокрема базова ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) становить 18%, а ставка військового збору у розмірі 5% від розрахункового доходу.

Ці відрахування застосовуються до:

заробітної плати;

винагород і виплат, що виплачуються у зв’язку з трудовими або цивільно-правовими відносинами.

Наприклад! Якщо пенсіонер отримує 10 000 гривень зарплати за місяць, то з цієї суми: ПДФО: 10 000 × 18% = 1 800 гривень, а військовий збір 10 000 × 5% = 500 гривень. Тобто, загальне податкове навантаження складе 2 300 гривень, а чистий дохід становитиме 7 700 гривень.

При цьому пенсія сама по собі не є зарплатою й не входить до категорії доходів, що безумовно блокують право на застосування певних пільг. Тому працюючі пенсіонери можуть скористатися податковою соціальною пільгою (ПСП) за умови дотримання відповідних правил.

Чи оподатковується пенсія в Україні?

У 2026 році більшість пенсій в Україні не підлягає оподаткуванню. Податок на пенсійні виплати застосовується лише у разі, якщо їх розмір перевищує певний поріг. Так, якщо пенсія щомісяця становить більше 25 941 гривню, вона може частково оподатковуватися відповідно до вимог Податкового кодексу.

Це правило поширюється на пенсії, що значно перевищують середній рівень виплат і визначений мінімальний поріг доходу. Водночас такі випадки є відносно рідкісними в загальній масі пенсіонерів.

