Треба мати "подушку", – Милованов порадив, як українцям бути фінансово стабільними
Джерело:24 канал
Ситуація в економіці, зокрема з курсом долара, постійно змінюється. Тому потрібно мати запасний варіант.
Ним може стати "подушка" з різними валютами. Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів ексміністр економіки та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.
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Українцям варто заощаджувати
За його словами, варто заощаджувати навіть в гарні часи.
Загалом потрібно мати диверсифіковану "подушку": трохи у гривнях, трохи в доларах, трохи в якихось активах, якщо людина може собі дозволити,
– наголосив Милованов.
Якщо ж такої можливості немає, як зауважив Милованов, то варто поговорити із керівництвом. "Треба запитати: "А що буде, якщо курс зміниться? Чи піднімуть мені зарплату?" Якщо курс дійсно змінюватиметься – зарплати повинні бути проіндексовані", – зауважив Милованов.Довідка. За інформацією із Вікіпедії, диверсифікація – це володіння різними фінансовими активами. Кожен із них має різний рівень ризику.
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- На початку 2022 року українська гривня різко впала.
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- Станом на 20 січня 2022 року за долар потрібно віддати 28,40 гривні, за євро – 32,19 гривні.
- За прогнозами Міжнародного валютного фонду, середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У Міністерстві економіки спрогнозували, що він досягне 27,80 гривні, а наприкінці 2022 року зросте до 28,10 гривні.