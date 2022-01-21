Ним може стати "подушка" з різними валютами. Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів ексміністр економіки та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

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Українцям варто заощаджувати

За його словами, варто заощаджувати навіть в гарні часи.

Загалом потрібно мати диверсифіковану "подушку": трохи у гривнях, трохи в доларах, трохи в якихось активах, якщо людина може собі дозволити,

– наголосив Милованов.

Якщо ж такої можливості немає, як зауважив Милованов, то варто поговорити із керівництвом. "Треба запитати: "А що буде, якщо курс зміниться? Чи піднімуть мені зарплату?" Якщо курс дійсно змінюватиметься – зарплати повинні бути проіндексовані", – зауважив Милованов.

Довідка. За інформацією із Вікіпедії, диверсифікація – це володіння різними фінансовими активами. Кожен із них має різний рівень ризику.

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