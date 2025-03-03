Курс долара до рубля

Американський долар почав новий тиждень у Росії із суттєвого здорожчання. Ба більше, долар значно подорожчав за минулий тиждень, пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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Станом на понеділок, 3 березня, долар в Росії подорожчав на 1,68%. Тоді як за попередній тиждень курс долара до рубля зріс на 2,44%. Проте загалом за місяць американська валюта тратила майже 11%, а з початку 2025 року – приблизно 22%.

Рубль у лютому подорожчав до пікового рівня за майже 6 місяців на тлі таких факторів впливу:

Переговори США та Росії щодо припинення війни в Україні;

Дружня риторика з боку Вашингтона та адміністрації Трампа стосовно Росії;

Рішення центрального банку Росії щодо ймовірного підвищення процентної ставки.

До теми! Експерт додав, що рубль у січні та лютому демонстрував "аномальну силу". Наразі очікують, що на курс долара щодо рубля в найближчі тижні все ще будуть впливати фактори, пов'язані з геополітикою та волатильність.

Водночас на сьогодні російська валюта уже відступає від багатомісячних максимумів близько 87 рублів за долар. Прогнозують, що до кінця березня курс буде коливатися на рівні 93 рублі за долар, а у річному розрахунку досягне 105 рублів за долар, інформує Reuters.