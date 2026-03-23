Ціни стрімко летять вниз: Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Ірані

Трамп зробив гучну заяву. Він вказав, що війна на Близькому Сході закінчується. Тобто, напруга у цьому регіоні може найближчим часом впасти.

Яку заяву зробив Трамп про Іран?

Як сказав Трамп, закінчення війни стало можливим, завдяки переговорам, повідомив американський президент у своєму пості в соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Я радий повідомити, що протягом останніх 2 днів відбулися дуже плідні переговори між Сполученими Штатами та Іраном

Як показують дані investing.com, на момент написання публікації, вартість марки Brent опустилася нижче 100 доларів за барель. Вона коштує – 99,96 долара за барель.



Як впала ціна на нафту через слова Трампа / Скриншот investing.com

Ціна нафти продовжує падати. Для розуміння, ще о 13:00 вона фіксувалась на рівні – 108 доларів за барель.

Зауважимо, Трамп назвав результатом цих переговорів те, що тимчасово зупиняться військові удари. Американський президент наче як обмежив їх на 5 днів.

Цікаво, що не тільки нафта полетіла вниз. Як повідомляє Sky.News подешевшав і природний газ. У Великій Британії він впав на 6%.

На ширших ринках індекс FTSE 100 відновився після 2% втрат, зафіксованих раніше протягом дня, та перейшов у позитивну тенденцію,

– вказує видання.

Що передувало заяві Трампа про Іран?