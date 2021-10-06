Forbes оцінює капітал Дональда Трампа у 2,5 мільярда доларів. Колишньому президенту США не вистачило 400 мільйонів доларів, щоб зберегти за собою місце у списку найзаможніших американців у 2021 році.

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Трамп втратив місце у рейтингу найбагатших людей США

Капітал мільярдера суттєво постраждав через пандемію. Річ у тому, що ринок нерухомості отримав потужний удар через COVID-19, інформує Yahoo Finance. Основну частину статків Трампа становить нерухомість у великих містах. З початку пандемії він втратив 600 мільйонів доларів.

Загалом капітал Трампа почав зменшуватися ще у 2016 році, майже відразу після того, як він став президентом США. З 1997 по 2016 роки Трамп входив до верхньої частини списку 400 найбагатших людей США. Рік тому мільярдер займав 339 місце у цьому рейтингу, а після п'яти років падіння, він і зовсім вилетів з нього.

Чи можна було б уникнути цієї ситуації

П'ять років тому Трамп мав прекрасний шанс урізноманітнити свої активи, проте він відмовився. У 2016 році федеральні фахівці з питань етики закликали Трампа продати його активи у сфері нерухомості. Таким чином, він зміг би реінвестувати отримані кошти та почати своє президенство без конфлікту інтересів.

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Насправді я міг би управляти бізнесом та країною одночасно. Мені не подобається як це виглядає, але я міг би це зробити, якби захотів. Я був би єдиним, хто міг би це зробити,

– сказав тоді Трамп журналістам.

П'ять років тому активи бізнесмена оцінювали у 3,5 мільярда доларів. Якби Трамп вклав ці кошти, наприклад, в індекс S&P 500 у день початку роботи у Білому домі, то у 2021 році його капітал оцінили б у 7 мільярдів доларів. Цього було б достатньо, щоб зайняти 133 місце у рейтингу 400 найбагатших людей США.