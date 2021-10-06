Forbes оценивает капитал Дональда Трампа в 2,5 миллиарда долларов. Бывшему президенту США не хватило 400 миллионов долларов, чтобы сохранить за собой место в списке самых богатых американцев в 2021 году.

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Трамп потерял место в рейтинге самых богатых людей США

Капитал миллиардера существенно пострадал из-за пандемии. Дело в том, что рынок недвижимости получил мощный удар из-за COVID-19, информирует Yahoo Finance. Основную часть состояния Трампа составляет недвижимость в крупных городах. С начала пандемии он потерял 600 миллионов долларов.

В общем капитал Трампа начал уменьшаться еще в 2016 году, почти сразу после того, как он стал президентом США. С 1997 по 2016 годы Трамп входил в верхнюю часть списка 400 самых богатых людей США. Год назад миллиардер занимал 339 место в этом рейтинге, а после пяти лет падения, он и вовсе вылетел из него.

Можно ли было избежать этой ситуации

Пять лет назад Трамп имел прекрасный шанс разнообразить свои активы, однако он отказался. В 2016 году федеральные специалисты по вопросам этики призвали Трампа продать его активы в сфере недвижимости. Таким образом, он смог бы реинвестировать полученные средства и начать свое президентство без конфликта интересов.

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На самом деле я мог бы управлять бизнесом и страной одновременно. Мне не нравится как это выглядит, но я мог бы это сделать, если бы захотел. Я был бы единственным, кто мог бы это сделать,

– сказал тогда Трамп журналистам.

Пять лет назад активы бизнесмена оценивали в 3,5 миллиарда долларов. Если бы Трамп вложил эти средства, например, в индекс S&P 500 в день начала работы в Белом доме, то в 2021 году его капитал оценили в 7 миллиардов долларов. Этого было бы достаточно, чтобы занять 133 место в рейтинге 400 самых богатых людей США.