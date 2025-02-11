Зеленський розповів, коли запропонував Трампу рідкісні метали України

Президента Дональда Трампа зацікавила пропозиція щодо отримання доступу до корисних копалин України. Володимир Зеленський розповів, коли саме він поділився цією ідеєю з американським колегою.

Зеленський розкрив нові деталі про корисні копалини для США

Президент України Володимир Зеленський розповів нові деталі щодо можливої угоди з США щодо корисних копалин. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Зеленський розповів, що представ пропозицію щодо пріоритетного доступу США до корисних копалин в Україні Дональду Трампу ще у вересні 2024 року, коли був там з офіційним візитом, а також має намір повернутися з більш детальним планом щодо можливостей для американських компаній, що пов'язані як з відбудовою післявоєнної України, так і з видобуванням корисних копалин.

Важливо! Зі слів Зеленського, Україна має найбільші запаси урану і титану в Європі. Президент наголосив, що захоплення цих резервів Росією та потенційне використання Північною Кореєю, Китаєм та Іраном "не в інтересах США".

Раніше Дональд Трамп заявляв, що планує укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду про видобування корисних копалин та газу в Україні на 500 мільйонів доларів, а в обмін на це він пропонує гарантії безпеки, пише видання The New York Post.

Крім того, Володимир Зеленський додав, що йдеться не лише про безпеку, але й про гроші. Мовляв, завдяки цінним ресурсам, Україна здатна запропонувати своїм партнерам можливості, яких раніше не було. Як-от, інвестувати в цей сектор. Він наголосив, що цей план сприятиме створенню робочих місць в Україні, а для американських компаній дозволить заробляти.

Нагадаємо, що загальний обсяг корисних копалин в Україні становить 111 мільярдів тонн, які оцінюють в майже 15 трильйонів доларів. А на початку лютого Дональд Трамп запропонував Києву обміняти рідкоземельні метали на військову допомогу американців