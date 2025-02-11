Зеленський розповів, коли запропонував Трампу рідкісні метали України
- Володимир Зеленський запропонував Дональду Трампу пріоритетний доступ США до українських корисних копалин у вересні 2024 року, під час офіційного візиту.
- Зеленський наголосив на важливості українських запасів урану і титану, зазначивши, що їхній контроль Росією та іншими країнами "не в інтересах США".
- Україна має корисні копалини, оцінені в майже 15 трильйонів доларів, і планує залучити американські інвестиції для розвитку цього сектору.
- Трамп раніше запропонував Україні обміняти рідкоземельні метали на військову допомогу.
Президента Дональда Трампа зацікавила пропозиція щодо отримання доступу до корисних копалин України. Володимир Зеленський розповів, коли саме він поділився цією ідеєю з американським колегою.
Зеленський розкрив нові деталі про корисні копалини для США
Президент України Володимир Зеленський розповів нові деталі щодо можливої угоди з США щодо корисних копалин. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.
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Зеленський розповів, що представ пропозицію щодо пріоритетного доступу США до корисних копалин в Україні Дональду Трампу ще у вересні 2024 року, коли був там з офіційним візитом, а також має намір повернутися з більш детальним планом щодо можливостей для американських компаній, що пов'язані як з відбудовою післявоєнної України, так і з видобуванням корисних копалин.
Важливо! Зі слів Зеленського, Україна має найбільші запаси урану і титану в Європі. Президент наголосив, що захоплення цих резервів Росією та потенційне використання Північною Кореєю, Китаєм та Іраном "не в інтересах США".
Раніше Дональд Трамп заявляв, що планує укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду про видобування корисних копалин та газу в Україні на 500 мільйонів доларів, а в обмін на це він пропонує гарантії безпеки, пише видання The New York Post.
Крім того, Володимир Зеленський додав, що йдеться не лише про безпеку, але й про гроші. Мовляв, завдяки цінним ресурсам, Україна здатна запропонувати своїм партнерам можливості, яких раніше не було. Як-от, інвестувати в цей сектор. Він наголосив, що цей план сприятиме створенню робочих місць в Україні, а для американських компаній дозволить заробляти.
Нагадаємо, що загальний обсяг корисних копалин в Україні становить 111 мільярдів тонн, які оцінюють в майже 15 трильйонів доларів. А на початку лютого Дональд Трамп запропонував Києву обміняти рідкоземельні метали на військову допомогу американців