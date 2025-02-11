Зеленский раскрыл новые детали о полезных ископаемых для США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал новые детали относительно возможного соглашения с США по полезным ископаемым. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Зеленский рассказал, что представил предложение о приоритетном доступе США к полезным ископаемым в Украине Дональду Трампу еще в сентябре 2024 года, когда был там с официальным визитом, а также намерен вернуться с более детальным планом относительно возможностей для американских компаний, связанных как с восстановлением послевоенной Украины, так и с добычей полезных ископаемых.

Важно! По словам Зеленского, Украина имеет крупнейшие запасы урана и титана в Европе. Президент подчеркнул, что захват этих резервов Россией и потенциальное использование Северной Кореей, Китаем и Ираном "не в интересах США".

Ранее Дональд Трамп заявлял, что планирует заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о добыче полезных ископаемых и газа в Украине на 500 миллионов долларов, а в обмен на это он предлагает гарантии безопасности, пишет издание The New York Post.

Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что речь идет не только о безопасности, но и о деньгах. Мол, благодаря ценным ресурсам, Украина способна предложить своим партнерам возможности, которых раньше не было. Например, инвестировать в этот сектор. Он отметил, что этот план будет способствовать созданию рабочих мест в Украине, а для американских компаний позволит зарабатывать.

Напомним, что общий объем полезных ископаемых в Украине составляет 111 миллиардов тонн, которые оценивают в почти 15 триллионов долларов. А в начале февраля Дональд Трамп предложил Киеву обменять редкоземельные металлы на военную помощь американцев