Заклик Трампа може зашкодити важливій галузі у США: це напряму пов'язано з Україною

Президент США Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту. Проте реалізація цього плану може вдарити по нафтовій індустрії в США.

Заклик Трампа про зниження цін на нафту може вдарити по США

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі Дональд Трамп закликав топові експортерів нафти знизити ціни. Завдяки цьому президент США прагне досягти таких цілей: змусити Росію сісти за стіл переговорів з Україною та закінчити війну. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

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Проте зниження цін на нафту може стати викликом для американської нафтової індустрії, яка в останні роки суттєво зміцнила свої позиції. Мовляв, бажаючи забезпечити нижчі ціни на заправках для водіїв у США, Трамп може відмахнутися від американських виробників нафти. Адже нижчі ціни на ринку нафти провокують зниження прибутковості.

Важливо! Видобуток нафти – це однієї із ключових тем кампанії Трампа. Він неодноразово заявляв, що американські виробники були несправедливо обмежені законодавством. Зокрема, адміністрація Джо Байдена підтримувала розвиток "зеленої" енергетики.

Водночас інсайдери в галузі повідомили, що мають сумніви щодо збільшення обсягів видобування нафти. Нагадаємо, що США видобувають рекордні обсяги нафти в останні роки. Для прикладу, в серпні 2024 року американці зафіксували новий історичний рекорд за обсягами видобування нафти – 13,4 мільйона барелів на день.

