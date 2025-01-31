Призыв Трампа о снижении цен на нефть может ударить по США

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме Дональд Трамп призвал топовых экспортеров нефти снизить цены. Благодаря этому президент США стремится достичь таких целей: заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить войну. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.

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Однако снижение цен на нефть может стать вызовом для американской нефтяной индустрии, которая в последние годы существенно укрепила свои позиции. Мол, желая обеспечить более низкие цены на заправках для водителей в США, Трамп может отмахнуться от американских производителей нефти. Ведь низкие цены на рынке нефти провоцируют снижение прибыльности.

Важно! Добыча нефти – это одна из ключевых тем кампании Трампа. Он неоднократно заявлял, что американские производители были несправедливо ограничены законодательством. В частности, администрация Джо Байдена поддерживала развитие "зеленой" энергетики.

В то же время инсайдеры в отрасли сообщили, что сомневаются в увеличении объемов добычи нефти. Напомним, что США добывают рекордные объемы нефти в последние годы. Например, в августе 2024 года американцы зафиксировали новый исторический рекорд по объемам добычи нефти – 13,4 миллиона баррелей в день.

