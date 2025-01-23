Трамп розсекретив, як планує припинити війну в Україні

Дональд Трамп зробив важливу заяву про закінчення повномасштабної війни Росії проти України. Американський президент повідомив про свої плани під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Дональд Трамп розповів, як планує закінчити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовиться з Саудівською Аравією про зниження цін на нафту. Його ціль – це припинення війни в Україні. За його словами, це стане фактором тиску на Росію. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Трамп висловив своє здивування, що про це не домовилися раніше – ще до виборів у США. Американський президент вважає, що як тільки ціна на нафту впаду, то й війна між Росією та Україною "припиниться одразу ж".

Важливо! Трамп уже провів телефонну розмову з кронпринцом Саудівської Аравії після повернення до Білого дому. Зокрема, стало відомо, що Саудівська Аравія готова інвестувати у США 600 мільярдів доларів за наступні 4 роки.

Нагадаємо, що ціни на нафту падають після інавгурації Трампа. Це пов'язано з тим, що президент США підтримує політику збільшення обсягів видобування нафти та газу. Він навіть оголосив надзвичайну ситуацію в енергетиці, аби було можливо швидше видавати відповідні дозволи.