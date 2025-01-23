Трамп розсекретив, як планує припинити війну в Україні
- Дональд Трамп планує домовитися з Саудівською Аравією про зниження цін на нафту, щоб припинити війну в Україні.
- Саудівська Аравія готова інвестувати у США 600 мільярдів доларів за наступні 4 роки.
- Ціни на нафту падають після інавгурації Трампа через підтримку політики збільшення видобування нафти та газу.
Дональд Трамп зробив важливу заяву про закінчення повномасштабної війни Росії проти України. Американський президент повідомив про свої плани під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Дональд Трамп розповів, як планує закінчити війну в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що домовиться з Саудівською Аравією про зниження цін на нафту. Його ціль – це припинення війни в Україні. За його словами, це стане фактором тиску на Росію. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Трамп висловив своє здивування, що про це не домовилися раніше – ще до виборів у США. Американський президент вважає, що як тільки ціна на нафту впаду, то й війна між Росією та Україною "припиниться одразу ж".
Важливо! Трамп уже провів телефонну розмову з кронпринцом Саудівської Аравії після повернення до Білого дому. Зокрема, стало відомо, що Саудівська Аравія готова інвестувати у США 600 мільярдів доларів за наступні 4 роки.
Нагадаємо, що ціни на нафту падають після інавгурації Трампа. Це пов'язано з тим, що президент США підтримує політику збільшення обсягів видобування нафти та газу. Він навіть оголосив надзвичайну ситуацію в енергетиці, аби було можливо швидше видавати відповідні дозволи.