Світові ціни на нафту

У середу, 22 січня, ціни на нафту продовжають падати на ринку, розширивши втрати за попередню торгову сесію. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ринки наразі зважують оголошення президентом США Дональдом Трампом надзвичайної ситуації в енергетиці в перший день його перебування на посаді та стежать за його тарифною політикою.

Нагададаємо, що у вівторок ціни на нафту впали після того, як Трамп представив масштабний план різкого збільшення обсягів видобування нафти та газу. Цей план, зокрема, включає такі пункти:

оголошення надзвичайного стану в енергетиці для прискорення видачі дозволів;

згортання заходів із захисту навколишнього середовища;

вихід США з Паризького кліматичного пакту.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent впала в ціні на 36 центів або на 0,5%. Сорт нафти торгується на рівні 78,93 долара за барель. Нафта WTI подешевшала на 46 центів або на 0,6% до 75,37 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: