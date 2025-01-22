Світові ціни на нафту
У середу, 22 січня, ціни на нафту продовжають падати на ринку, розширивши втрати за попередню торгову сесію. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Ринки наразі зважують оголошення президентом США Дональдом Трампом надзвичайної ситуації в енергетиці в перший день його перебування на посаді та стежать за його тарифною політикою.
Нагададаємо, що у вівторок ціни на нафту впали після того, як Трамп представив масштабний план різкого збільшення обсягів видобування нафти та газу. Цей план, зокрема, включає такі пункти:
- оголошення надзвичайного стану в енергетиці для прискорення видачі дозволів;
- згортання заходів із захисту навколишнього середовища;
- вихід США з Паризького кліматичного пакту.
Скільки коштує 1 барель нафти
Нафта Brent впала в ціні на 36 центів або на 0,5%. Сорт нафти торгується на рівні 78,93 долара за барель. Нафта WTI подешевшала на 46 центів або на 0,6% до 75,37 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 78,87 долара за барель (- 0,53%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 75,33 долара за барель (- 0,66%).