Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал 24 Каналу, что будет происходить с курсом гривны относительно доллара и какую валюту лучше покупать украинцам сегодня. Также Великобритания планирует ввести зеркальные меры против США и создала список из 8 тысяч категорий различной американской продукции, на которую она может ввести пошлины.

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Продолжаются кризисные "качели"

Фурса отметил, что курс украинской гривны к доллару будет стабильным, ведь он фактически зафиксирован из-за войны России против Украины.

Обратите внимание! США ввели самые большие тарифы против Китая – они составят 54%. Однако ставки могут вырасти до 79%, если президент США сдержит свое обещание ввести дополнительные 25% пошлины для любой страны, которая покупает нефть у Венесуэлы.

Однако в мире, по его словам, сейчас продолжаются такие "качели", что даже трудно спрогнозировать, чем все закончиться.

Обычно, когда начинались кризисные явления, все бежали как раз в доллар – в "тихую гавань" – Соединенные Штаты Америки,

– заметил он.

Однако сейчас это крайне непредсказуемый рынок. Тем более на фоне разговоров о планах Трампа относительно доллара и американского долга. Поэтому, по мнению инвестиционного банкира, это точно не будет побуждать никого покупать доллар.

Сегодня доллар очень сильно упал. Например, курс евро – доллар уже был зафиксирован на отметке 1.11. Хотя недавно речь шла почти о паритете – 1 доллар за 1 евро,

– подчеркнул Сергей Фурса.

Поэтому, по его словам, курс доллара сейчас будет непрогнозируемым, и покупать его точно не стоит. Если же очень надо потратить гривны, то лучше купить евро.

Напомним, что по мнению политического эксперта Андрея Городницкого, Трамп использует таможенные войны, чтобы политически надавить на определенных лидеров, заставив их пойти навстречу США и инвестировать в их экономику.

Однако Городницкий считает мышление Трампа в этом смысле довольно примитивным, ведь он хочет "напугать мир и надеется, что достигнет результата". Президент США стремится с каждой новой инвестицией усиливать свой политический рейтинг и убеждать окружающих, что это стало возможным благодаря действиям.