Трамп вирішив зустрітися з Путіним в Угорщині. Після того як американський президент оголосив про це, українські акції "полетіли вгору".

Що відомо про зростання акцій?

Індекс українських акцій – WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE), станом на 17 жовтня зріс на 5,43%. Цей показник сягнув – 507,91 пункту, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зверніть увагу! Основний індекс біржі WIG20 впав на 1,81%.

Особливо зросли акції:

виробника "Астарта" – на 3,45%;

Milkiland – 13,26%;

KSG-Agro – 2,68%;

ІМК – 5,91%;

Coal Energy – 17,02% і так далі.

На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій гірничорудної компанії Ferrexpo злетів на 10,08%, тоді як акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП після невеличкого зростання на початку торгів потім подешевшали на 3,06%,

– зазначає видання.

Що потрібно знати про зустріч Трампа та Путіна?