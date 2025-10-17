Такого ніхто не очікував: ці акції летять угору через стратегію Трампа
- Індекс українських акцій WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі зріс на 5,43% до 507,91 пункту після заяви Трампа про зустріч з Путіним.
- Акції компаній, таких як Milkiland та Coal Energy, значно зросли.
Трамп вирішив зустрітися з Путіним в Угорщині. Після того як американський президент оголосив про це, українські акції "полетіли вгору".
Що відомо про зростання акцій?
Індекс українських акцій – WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE), станом на 17 жовтня зріс на 5,43%. Цей показник сягнув – 507,91 пункту, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зверніть увагу! Основний індекс біржі WIG20 впав на 1,81%.
Особливо зросли акції:
- виробника "Астарта" – на 3,45%;
- Milkiland – 13,26%;
- KSG-Agro – 2,68%;
- ІМК – 5,91%;
- Coal Energy – 17,02% і так далі.
На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій гірничорудної компанії Ferrexpo злетів на 10,08%, тоді як акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП після невеличкого зростання на початку торгів потім подешевшали на 3,06%,
– зазначає видання.
Що потрібно знати про зустріч Трампа та Путіна?
16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Після цього американський президент анонсував зустріч з російським лідером. Трамп вказав, що він хоче примусити Путіна якнайшвидше укласти мир, повідомляє Bloomberg.
Водночас Трамп продовжує активно підтримувати Україну. 17 жовтня має відбутися зустріч президентів України та США у Білому домі.