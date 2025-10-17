Трамп решил встретиться с Путиным в Венгрии. После того как американский президент объявил об этом, украинские акции "полетели вверх".

Что известно о росте акций?

Индекс украинских акций – WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже (WSE), по состоянию на 17 октября вырос на 5,43%. Этот показатель достиг – 507,91 пункта, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Обратите внимание! Основной индекс биржи WIG20 упал на 1,81%.

Особенно выросли акции:

производителя "Астарта" – на 3,45%;

Milkiland – 13,26%;

KSG-Agro – 2,68%;

ИМК – 5,91%;

Coal Energy – 17,02% и так далее.

На Лондонской бирже (LSE), где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций горнорудной компании Ferrexpo взлетел на 10,08%, тогда как акции крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП после небольшого роста в начале торгов потом подешевели на 3,06%,

– отмечает издание.

Что нужно знать о встрече Трампа и Путина?