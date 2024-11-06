Справжня лихоманка: як долар та топові компанії США реагують на перемогу Трампа

Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США. Фінансові ринки уже реагують на результати виборів.

На фінансових ринках бум після перемоги Трампа на виборах у США

Фінансові ринки у США фіксують стрімке зростання на тлі новин про перемогу Дональда Трампа на виборах у США. Йдеться якпро акції компаній, так і про долар. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Загалом долар США зріс на 1,67%, зафіксувавши найбільший приріст за день з 2020 року. Євро подешевшало на 1,6% по відношенню до долара, а британський фунт – більш ніж на 1%. Водночас на фондовому ринку відновилася так звана "торгівля Трампом". Це термін, яким позначали ажіотаж інвесторів щодо перспективи другого президентства Трампа та його економічної й фіскальнох політики.

Індекс Dow Jones Industrial Average та індекс S&P 500, які відстежують найбільші американські компанії, зросли на 2,9% та 2,4% відповідно. Індекс Russell 2000 – індекс менших, більш орієнтованих на внутрішній ринок компаній – додав в ціні 6%.