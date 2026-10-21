Як Трамп бореться з криптошахраями

У середу, 21 жовтня, лідер США планує представити результати боротьби з міжнародними злочинними мережами, які виманюють у громадян гроші через криптовалютні псевдоінвестиції. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Білого дому.

Під час присвяченого кібербезпеці заходу президент та урядовці хочуть розповісти про блокування шахрайських сайтів і протидію схемам, коли аферисти видають себе за інших осіб в інтернеті.

Очікується, що до обговорення також долучаться міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін, директор ФБР Каш Патель, очільник Пентагону Піт Гегсет і генеральний прокурор Тодд Бланш.

Цікаво! Торік американці подали до ФБР понад мільйон скарг на інтернет-шахрайство, що на 17% більше, аніж у 2024 році. Окрім того, заявники повідомили про рекордні фінансові втрати.

До слова, родина Трампа активно залучає інвестиції у свої криптовалютні проєкти. Як раніше встановило розслідування Reuters, президент разом із синами збільшив сімейні статки щонайменше на 2,3 мільярда доларів, тоді як вкладники нібито могли зазнати сукупних збитків на аналогічну суму.

Усі дії президента Трампа та його адміністрації здійснюються в найкращих інтересах американського народу,

– відповіла на це речниця Білого дому Анна Келлі.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року президент США помилував засудженого засновника криптобіржі Binance Чанпена Чжао. Бізнесмен залишив керівну посаду після того, як компанія визнала провину в недотриманні вимог щодо належної протидії відмиванню грошей.

Уже в березні 2026 року Трамп доручив Міністерству юстиції зробити пріоритетом виявлення та кримінальне переслідування інтернет-аферистів. Згодом він також зобов'язав Міністерство внутрішньої безпеки співпрацювати з приватними компаніями для відстеження іноземних хакерських угруповань.