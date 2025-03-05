Трамп спровокував різкий обвал долара

Долар США обвалився до найнижчого рівня за кілька місяців. Інвесторів турбують перспективи американської економіки, яка є найбільшою у світі.

Долар США обвалився до багатомісячного мінімуму

Долар відреагував на рішення Дональда Трампа запровадити мита на імпортні товари з Китаю, Канади та Мексики та почати нову еру торгових воєн, пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Крім того, президент США під час першої промови в Конгресі попередив, що будуть нові тарифи.

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На цьому тлі долар США обвалився до мінімуму за 3 місяці. На початку виступу Трампа долар почав зростати, проте пізніше ситуація змінилася. У результаті, долар впав до найнижчого рівня з 6 грудня – 105,46.

Зверніть увагу! Інвестори розпродавали долар через те, що їх турбує перспектива економічного зростання США, яка демонструє ознаки сповільнення. Додамо, що Федеральний резерв очікує сповільнення ВВП у першому кварталі 2025 року (січень – березень).

Глобальний макроекономічний стратег компанії Convera заявив, що через зростання інфляційних очікувань і побоювання щодо тарифів можливість м'якої посадки економіки США опинилася під загрозою. Для розуміння, у січні інфляція у США зросла до 3% річних, що є найбільшим показником з червня 2024 року.

На момент створення цього матеріалу, долар США торгується на рівні 105,01, зафіксувавши спад на 0,70%. Загалом з початку року американська валюта втратила в ціні 3,20%, за даними MarketWatсh.