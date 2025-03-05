Доллар США обвалился до многомесячного минимума

Доллар отреагировал на решение Дональда Трампа ввести пошлины на импортные товары из Китая, Канады и Мексики и начать новую эру торговых войн, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Кроме того, президент США во время первой речи в Конгрессе предупредил, что будут новые тарифы.

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На этом фоне доллар США обвалился до минимума за 3 месяца. В начале выступления Трампа доллар начал расти, однако позже ситуация изменилась. В результате, доллар упал до самого низкого уровня с 6 декабря – 105,46.

Обратите внимание! Инвесторы распродавали доллар из-за того, что их беспокоит перспектива экономического роста США, которая демонстрирует признаки замедления. Добавим, что Федеральный резерв ожидает замедления ВВП в первом квартале 2025 года (январь – март).

Глобальный макроэкономический стратег компании Convera заявил, что из-за роста инфляционных ожиданий и опасения относительно тарифов возможность мягкой посадки экономики США оказалась под угрозой. Для понимания, в январе инфляция в США выросла до 3% годовых, что является наибольшим показателем с июня 2024 года.

На момент создания этого материала, доллар США торгуется на уровне 105,01, зафиксировав спад на 0,70%. Всего с начала года американская валюта потеряла в цене 3,20%, по данным MarketWatсh.