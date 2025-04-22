Усе через центробанк США: як Трамп спровокував обвал американської біржі та долара

Президент США Дональд Трамп продовжує тиснути на главу американського центрального банку. Це впливає на фондовий ринок і долар.

Трамп спровокував обвал фондового ринку США та долара

Фондовий ринок США та американський долар знову фіксують втрати. Головна причина – невизначеність на ринках через нові заяви Дональда Трампа про Федеральний резерв і його главу Джерома Пауелла, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Дональд Трамп знову критикує главу ФРС Джерома Пауелла. Президент США прагне, щоб регулятор негайно знизив процентні ставки. Нагадаємо, що на зустрічі в березні Федеральний резерв залишив ставку на поточному рівні – 4,25% – 4,5%. На думку Трампа, нижчі ставки стануть стимулом для стимулювання економіки США.

Важливо! Водночас на минулому тижні Джером Пауелл наголосив, що як Федеральний резерв, так і він особисто залишаються незалежними. Банкір підкреслив, що на нього ніколи не буде впливати політичний тиск.

У результаті на американському фондовому ринку, який відкрився зниженням, посилився розпродаж. Тоді як долар США впав до мінімуму за 3 роки щодо кошика з 6 інших валют. При цьому курс євро суттєво зріс. Ціна євро досягла пікового рівня з осені 2021 року.