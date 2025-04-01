Трамп обвал цены на уран

Ядерные компании в США обеспокоены из-за таможенной политики Дональда Трампа. Сейчас в центре внимания пошлины на энергоносители из Канады. Рынок урана в Северной Америке из-за этого фактически остановился, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Компании замедляют закупки и откладывают новые контракты на поставку ядерного топлива. Заключение новых договоров откладывают и операторы реакторов. Для понимания, они обычно полагаются на срочные контракты. Операторы реакторов, для примера, стремятся понять, как новые тарифы будут влиять на поставки.

Агентство TradeTech информирует, что объемы закупки ядерного топлива коммунальными службами в США уменьшились вдвое накануне введения пошлины на уровне 10% на импорт энергоносителей из Канады в США. Дело в том, что Канада – это топовый экспортер ядерного топлива в США. Более того, Канада закрывает примерно четверть потребностей американского спроса.

Напомним, что, что Канада – это также один из крупнейших поставщиков нефти в США. В 2024 году США импортировали из Канады 4,068 миллиона баррелей нефти в день.

На этом фоне падают цены на уран:

В частности, биржевой фонд, в который входят добытчики урана, в этом году уменьшился на 16%.

Его падение более чем вдвое превышает обвал Индекса S&P 500, в который входят компании с наибольшей капитализацией.

Кроме того, фьючерсы на уран упали в цене примерно на 40% от пикового уровня, который зафиксировали в 2024 году.

Тогда как второй крупнейший производитель урана в мире – Cameco Corp. – упал на 21%.

Добавим, что уран имеет различные варианты применения. Но на сегодня наиболее важным использованием урана является атомная энергетика. Уран используют как ядерное топливо для производства электроэнергии на атомных электростанциях. Тогда как высокообогащенный уран подходит для создания ядерного оружия, пишет EBA.