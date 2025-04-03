"На Землі немає безпечного місця": які мита Трамп ввів для островів, де немає людей

Світ оговтується від останніх нових з США. Йдеться про рішення Дональда Трампа про впровадження тарифів на всі імпортні товари, які потрапляють до країни. Проте є мита, які привертають особливу увагу.

Трамп ввів мита для островів, де немає людей

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив нові мита, які стосуються більшості світу. Нагадаємо, що політик раніше заявляв, що це "день визволення". У світових ЗМІ уже заявляють про початок глобальної торгової війни, пише 24 Канал з посиланням на Wired.

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Проте одне рішення Трампа щодо мит привертає особливу увагу. Йдеться про тарифи на рівні 10% для острова Герд і островів Макдональд. Це острови, які розташовані в південній частині Індійського океану та належать Австралії.

Важливо! Американські компанії зафіксували різкий спад після запровадження перших мит на імпортні товари з Канади, Мексики та Китаю на початку березня. За день фондовий ринок США втратив 3,6 трильйона доларів на біржі.

Ці острови мають важливу особливість: там не живуть люди. Популяцію островів складають пінгвіни і морські птахи. Востаннє люди відвідували острови приблизно 10 років тому, за даними The Guardian. Рішення адміністрації Трампа щодо мита для островів прокоментував прем'єр-міністр Австралії. Ентоні Албанізі заявив, що ніде на Землі немає безпечного місця.

Нагадаємо, що фондовий ринок США обвалився після оголошення нових мит у вівторок. Йдеться про акції компанії, які входять до індексів S&P 500 та Nasdaq 100. Для прикладу, суттєво впали в ціні акції американських компаній Tesla та Nvidia.