Який капітал у Дональда Трампа

Дональд Трамп – це найбагатший президент в історії США. Він володіє мільярдним капіталом. Проте після інавгурації, яка відбувала 20 січня 2025 року, його статки трохи зменшилися. Про це пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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14 січня Bloomberg оцінював особистий капітал Дональда Трампа в 7,49 мільярда доларів. На той момент з початку року статки президента США збільшилися на понад 1 мільярд доларів або на 15,6%. Станом на 18 лютого капітал Трампа становить 5,8 мільярда доларів.

Що відомо про капітал Трампа:

Значна частина активів Трампа – це нерухомість. Проте цей сектор суттєво постраждав в останні роки на тлі підвищення процентних ставок у США, пандемії коронавірусу, переходу на віддалений формат роботи тощо.

Ще один важливий актив в портфелі Трампа – це частка в 57% в компанії Trump Media & Technology Group, які належать соціальна мережа Truth Social.

Важливо! Зменшення капіталу Трампа в останні місяці пов'язане зі знеціненням акцій Trump Media & Technology Group на біржі. Цінні папери публічної компанії подешевшали на майже 11%, за даними Yahoo!Finance. Ринкова капіталізація компанії становить 6,68 мільярда доларів.

Ба більше, за 2024 рік компанія Трампа втратила понад 400 мільйонів доларів. Дохід компанії зменшився на 12% у річному розрахунку. Для порівняння, в 2023 році втрати компанії оцінили в 58,2 мільйона доларів, інформує CNBC.