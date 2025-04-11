Трамп прокоментував мита та обвал фондового ринку США

Президент США Дональд Трамп зробив кілька заяв про мита, які пізніше скасували. Нагадаємо, що США поставили на паузу запровадження тарифів на імпорт з більшості країн терміном на 90 днів, повідомляє 24 Канал.

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Трамп заявив, що "це було вражаюче". Крім того, він прокоментував ситуацію з інфляцією та цінами на енергоносії у США. За слів Трампа споживчі ціни в країні знизилися, інфляція майже відсутня, а ціни на енергоносії падають. Згідно з останніми даними, у березні темпи зростання інфляції у США сповільнилися через падіння цін на пальне, пише Yahoo!Finance. Політик не оминув й тему фондової біржі. З його слів, він не бачив падіння фондового ринку США.

Важливо! Мита, які Дональд Трамп запровадив 2 квітня, спровокували найбільший обвал фондового ринку США в історії. За два дні американська біржа втратила 6,6 трильйона доларів. Водночас акції США позитивно відреагували на тарифну паузу. Ба більше, завдяки цьому друзі Трампа заробили сотні мільйонів та мільярди доларів.

Водночас фондовий ринок США знову фіксує втрати. Як-от, Індекс S&P 500, який включає акції найдорожчих компаній у світі, впав на 3,46%. Водночас індекс Nasdaq втратив на ринку 4,31%, інформує CNBC.