Трамп підтримує збільшення видобутку важливого ресурсу, проти якого виступав Байден

Президент США Дональд Трамп підписав нові укази, які направлені на енергетичний сектор країни. Йдеться про збільшення видобування важливого ресурсу.

Трамп підтримує збільшення видобутку вугілля

Президент США Дональд Трамп підсписав виконавчі укази, які спрямовані на збільшення видобутку вугілля в країні. Це свідчить про кінець епохи Джо Байдена, який більш активно підтримував екологічну повістку, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Дональд Трамп підмітив, що його зусилля направлені на підтимку вугульної галузі, а також сприять створенню умов для повернення роботи для шахтарів. З його слів, він підписав виконавчий указ про зміцнення електричної мережі США завдяки підтримки роботи вугільних електростанцій.

До теми! На початку березня ціна вугілля впала до найнижчого рівня з травня 2021 року. Серед головних причин обвалу на ринку виділяють м'яку зиму та глобальний надлишок пропозиції.

Мовляв, вугільні електростанції можуть працювати цілодобово навіть при поганих погодних умовах, як-от дощ та сніг. Крім того, Трамп наголосив, що у рамках програми з дерегуляції, він підтримав 47 компаній які керують 66 вугільними станціями у США. Президент США також повідомив, що має на меті скасували екологічні обмеження, які запровадив його попередник – Джо Байден.