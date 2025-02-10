Трамп заборонив карбувати монети, які були в обігу понад 230 років
- Президент США Дональд Трамп розпорядився припинити карбувати монети номіналом один цент через непотрібні витрати в бюджеті.
- Виготовлення та розповсюдження монети номіналом в один цент обходиться в 3,69 цента, що перевищує її номінальну вартість.
- У 2023 фіскальному році на карбування 4,5 мільярда пенні витратили 179 мільйонів доларів, а вартість матеріалів для виготовлення монет постійно зростає.
Президент США Дональд Трамп анонсував незначну грошову реформу. Йдеться про відмову деяких монет.
США припинять карбувати пенні
Президент США Дональд Трамп розпорядився припинити карбувати монети номінал один цент, який були в обігу з 1793 року. Відповідне доручення отримав глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент. Про це пише 24 Канал з посиланням на ВВС.
Варте уваги Президент Румунії йде у відставку: як це вплинуло на курс долара та фондову біржу
У заяві Трамп вказав, що варто позбутися непотрібних витрат у бюджеті США. Ініціював відмову від пенні Департамент ефективності державного управління, яким керує найбагатша людина світу – Ілон Маск.
Проте дискусії щодо вартості та корисності монет номіналом 1 цент існують давно. Згідно з річним звітом Монетного двору США за 2024 рік, виготовлення та розповсюдження монети номіналом в один цент обходиться в 3,69 цента.
Тоді як у 2023 фіскальному році на карбування монет 4,5 мільярда пенні витратили 179 мільйонів доларів. Крім того, додають, що вартість карбування монети номіналом 1 цент зростає на постійній основі, оскільки дорожчають метали, з яких їх виготовляють: мідь та цинк.