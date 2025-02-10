США прекратят чеканить пенни

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить чеканить монеты номинал один цент, который были в обращении с 1793 года. Соответствующее поручение получил глава Министерства финансов США Скотт Бессент. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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В заявлении Трамп указал, что стоит избавиться от ненужных расходов в бюджете США. Инициировал отказ от пенни Департамент эффективности государственного управления, которым руководит самый богатый человек мира – Илон Маск.

Однако дискуссии о стоимости и полезности монет номиналом 1 цент существуют давно. Согласно годовому отчету Монетного двора США за 2024 год, изготовление и распространение монеты номиналом в один цент обходится в 3,69 цента.

Тогда как в 2023 фискальном году на чеканку монет 4,5 миллиарда пенни потратили 179 миллионов долларов. Кроме того, добавляют, что стоимость чеканки монеты номиналом 1 цент растет на постоянной основе, поскольку дорожают металлы, из которых их изготавливают: медь и цинк.