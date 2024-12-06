Інвестори активно вкладають гроші в акції після перемоги Трампа

Після перемоги Дональда Трампа на виборах інвестори вклали у фонди акцій США майже 140 мільярдів доларів. Нагадаємо, що американці обирали президента 5 листопада. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Завдяки цьому листопад став найбільш завантаженим місяцем для припливу коштів із 2000 року. Річ у тому, що вони очікують на серйозні зміни, які може запровадити Трамп. Йдеться про податкові скорочення та реформи. Від цих рішень виграє фондовий ринок США.

До теми! Два відомих мільярдери прагнуть налагодити контакт з Дональдом Трампом. Йдеться про Марка Цукерберга та Джеффа Безоса. До команди американського політика уже долучився Ілон Маск.

Загалом з початку року у фонди США вклали 350 мільярдів доларів. Крім того, на цьому тижні експерти поділилися прогнозом про сильне зростання акцій США у 2025 році.