Валюта критично важливого партнера України виграла від тарифів Трампа
- Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпортні товари з Канади, Мексики та Китаю, що вплинуло на світові біржі та долар.
- Британський фунт зріс у ціні щодо долара, досягнувши 1,2752 долара, на тлі запровадження мит США та економічних даних.
Президент США Дональд Трамп почав нову торгівельну війну, запровадивши нові мита для головних партнерів. Світові біржі та долар відреагували спадом, тоді як британський фунт злетів в ціні.
Мита США спровокували зростання фунта стерлінгів
Британський фунт зростає в ціні щодо долара США на тлі запровадження тарифів США на імпортні товари з Канади, Мексики та Китаю. Трейдери зважують наслідки митної політики Трампа з врахуванням останніх даних про сповільнення американської економіки, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Фунт стерлінгів зріс до 1,2741 долара, наблизившись до максимуму за три місяці. Крім того, у понеділок, 3 березня, британський фунт подорожчав на 0,97%. Цьому сприяли такі фактори:
- падіння долара через слабкі економічні дані;
- європейські ринки зросли, оскільки лідери регіону розробили мирний план для України, який представлять у Вашингтоні.
На момент створення цього матеріалу, курс фунта торгується на рівні 1,2752 долара, зафіксувавши зростання на рівні 0,40%. З початку року британська валюта зросла в ціні на 1,87%, інформує Google Фінанси. Тоді як НБУ встановив курс фунта стерлінгів на рівні 52,76 гривні.