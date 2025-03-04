Старт нової торгівельної війни: Трамп одним рішенням обвалив світові біржі

Фондовий ринок США відреагував на рішення Дональда Трампа запровадити тарифи проти основних торгових партнерів країни. Серйозні втрати зафіксували відомі компанії.

Трамп спровокував обвал на світових біржах

На Фондовому ринку США на сьогодні панує шалений страх. Це реакція ринку на рішення Дональда Трампа ввести тарифи на імпортні товари з Канади, Мексики та Китаю. Ці країни є ключовими торговими партнерами США, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Трамп ввів тарифи на більшість товарів з Канади та Мексики на рівні 25%. Крім того, американський президент подвоїв поточні мита на імпорт з Китаю, підвищивши їх до 20%. Це рішення свідчить про початок нової та масштабної торгівельної війни.

Канада уже заявила, що запровадить мита на американські товари у відповідь, тоді як Китай уже ввів тарифи на рівні 15% на імпорт курятини, пшениці, кукурудзи та бавовни з США, а також 10% мита на інші продукти , починаючи від сої і закінчуючи молочними продуктами.

Ключові індекси на фондовій біржі США продемонстрували таку динаміку:

Індекс Dow Jones впав на 1,48%;

Індекс S&P 500 зафіксував спад на рівні 1,76%;

Індекс NASDAQ обвалився на 2,64%.

Для прикладу, акції компанії Nvidia просіли в ціні на 8,69%, тоді як цінні папери Tesla подешевшали на 2,84%. Нагадаємо, що раніше виробник електрокарів зафіксував різкий спад продажів на одному із найбільших ринків світу – Європі.

Важливо! Аналогічну динаміку зафіксували й на світових біржах, як в Європі та Азії. Індекс Stoxx Europe 600 впав на 0,9%, тоді як німецький індекс Dax, за яким уважно стежать експортери, знизився на 1,5%, пише Financial Times.

Водночас гонконзький індекс Hang Seng та основний китайський індекс CSI 300 зафіксували спад на 2% та 0,8% відповідно. Індекс Nikkei 225, який є одним із найважливіших на японській біржі, знизився на 1,2%.