Трамп розповів про мита

Американський президент Дональд Трамп заявив, що повертає багатство у США. При цьому він ніяк не прокоментував можливість настання рецесії у найбільшій економіці світу через власну митну політику, пише 24 Канал з посиланням Fox News. Йдеться про тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю.

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Натомість Трамп заявив, що США отримають сотні мільярдів доларів завдяки митам. Глава Білого дому заявив, що тарифи – це найкраще, що США робили, як країна. За його словами, американці стануть настільки заможними, що не знатимуть, куди витрачати гроші. Крім того, лідер США запевнив, що у США будуть робочі місця, будуть відкривати заводи.

Зверніть увагу! Поточну ситуацію у США Дональд Трамп назвав перехідним періодом, який уже настав. Він пояснив, що цей період виник, оскільки "усе, що ми робимо дуже масштабно".

Що відбувається з економікою США

У США знову зростає інфляція. Зокрема, за підсумками січня 2025 року інфляція повернулася до 3% з 2,9%, які зафіксували у грудні. Ба більше, на початку року інфляція злетіла до пікового рівня з червня минулого року, інформує Tradings Economics.

Крім того, Федеральний резерв очікує, економічне зростання США сповільниться вже у першому кварталі 2025 року (січень – березень). Згідно з останнім прогнозом регулятора, ВВП США за перший квартал зросте на 2,3%. Всього місяць тому центробанк прогнозував зростання на рівні 3,9%.

До того ж фондовий ринок США за день після введення мит на товари з Канади, Мексики та Китаю американський фондовий ринок втратив 3,6 трильйона доларів.