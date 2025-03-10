Трамп рассказал о пошлинах

Американский президент Дональд Трамп заявил, что возвращает богатство в США. При этом он никак не прокомментировал возможность наступления рецессии в крупнейшей экономике мира из-за собственной таможенной политики, пишет 24 Канал со ссылкой Fox News. Речь идет о тарифах на импорт из Канады, Мексики и Китая.

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Зато Трамп заявил, что США получат сотни миллиардов долларов благодаря пошлинам. Глава Белого дома заявил, что тарифы – это лучшее, что США делали, как страна. По его словам, американцы станут настолько состоятельными, что не будут знать, куда тратить деньги. Кроме того, лидер США заверил, что в США будут рабочие места, будут открывать заводы.

Обратите внимание! Текущую ситуацию в США Дональд Трамп назвал переходным периодом, который уже наступил. Он объяснил, что этот период возник, поскольку "все, что мы делаем очень масштабно".

Что происходит с экономикой США

В США снова растет инфляция. В частности, по итогам января 2025 года инфляция вернулась к 3% с 2,9%, которые зафиксировали в декабре. Более того, в начале года инфляция взлетела до пикового уровня с июня прошлого года, информирует Tradings Economics.

Кроме того, Федеральный резерв ожидает, экономический рост США замедлится уже в первом квартале 2025 года (январь – март). Согласно последнему прогнозу регулятора, ВВП США за первый квартал вырастет на 2,3%. Всего месяц назад центробанк прогнозировал рост на уровне 3,9%.

К тому же фондовый рынок США за день после введения пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая американский фондовый рынок потерял 3,6 триллиона долларов.