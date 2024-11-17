Доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач розповів 24 Каналу, що 40 доларів за барель нафти – це катастрофічна ситуація для російської економіки. Таке падіння цін може вплинути на спроможності окупантів вести війну на території України.

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Збитки для Росії

Андрій Длігач наголосив, якщо Дональдові Трампу вдасться виконати свої передвиборчі обіцянки, то російський бюджет втратить третину надходжень. Нафтова промисловість може стати збитковою галуззю для країни-агресорки.

Бо лише собівартість видобутку російської нафти в середньому становить близько 36 – 39 доларів,

– підкреслив він.

Видобуток американської нафти теж не дуже дешевий, але завдяки сучасним технологіям, доступ до яких втратила Росія, Сполученим Штатом Америки вдасться залишитись в зоні прибутковості.

Длігач вважає, що цілком реалістично знизити вартість нафти із 67 – 70 доларів до 40. Це пов'язано і з тим, що у світі зараз немає стрімкого економічного зростання.

Падіння цін на нафту може якраз позитивно вплинути на ситуацію у світі. Навіть Саудівська Аравія може погодитись на таку стратегію,

– сказав доктор економічних наук.

Значні поклади нафти є також і у Венесуелі. На думку Андрія Длігача, Трампу вдасться домовитись із цією країною щодо зниження ціни на нафту. Це якраз і може призвести до обвалу перспектив Росії у цій галузі.

До слова, у 2025 році ціни на нафту можуть різко обвалитися до 40 доларів за барель, якщо ОПЕК+ відмовиться від обмежень на видобуток. Аналітики прогнозують, що нафтовий картель поступово послаблюватиме ці обмеження, що може призвести до цінової війни за ринок і падіння вартості нафти до рівня пандемії.