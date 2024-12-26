Став багатшим на мільярди доларів: скільки грошей в Дональда Трампа на кінець 2024 року

У 2024 році Дональд Трамп став значно багатшим. Збільшенню його капіталу не завадили численні проблеми, які супроводжували його протягом року.

Капітал Дональда Трампа зріс на мільярди доларів за рік

У 2024 році статки Дональда Трампа, який у листопаді переміг на президентських виборах у США, зросли на кілька мільярдів. Поточний рік американський політик та бізнесмен починав із капіталом у розмірі 2,5 мільярда доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Independent.

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Нагадаємо, що у 2024 році Трамп пережив кілька замахів на вбивство, а також був головним фігурантом низки судових баталій.

На сьогодні його капітал суттєво залежить від динаміки публічної компанії Trump Media & Technology Group. Частка Трампа в компанії становить понад 50%. Саме материнська компанія соціальної мережі Truth Social стала ключовим рушієм збільшення його капіталу в цьому році.

Цікава деталь! Додають, що статки Трампа не були такими мінливими до того, як він став власником публічної компанії.

Капітал Трампа зріс з 2,3 мільярда доларів до 6,4 мільярда доларів всього за день після виходу компанії Trump Media & Technology Group на фондовий ринок. Ба більше, на початку травня статки політика зросли до 8,1 мільярда доларів. Це історичний максимум для Трампа.

Станом на 26 грудня видання Forbes оцінює капітал Трампа в 6,3 мільярда доларів. Нагадаємо, що політик, який готується вдруге очолити Білий дім, є найбагатшим президентом в історії США.