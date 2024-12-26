Стал богаче на миллиарды долларов: сколько денег у Дональда Трампа на конец 2024 года

В 2024 году Дональд Трамп стал значительно богаче. Увеличению его капитала не помешали многочисленные проблемы, которые сопровождали его в течение года.

Капитал Дональда Трампа вырос на миллиарды долларов за год

В 2024 году состояние Дональда Трампа, который в ноябре победил на президентских выборах в США, выросло на несколько миллиардов. Текущий год американский политик и бизнесмен начинал с капиталом в размере 2,5 миллиарда долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Напомним, что в 2024 году Трамп пережил несколько покушений на убийство, а также был главным фигурантом ряда судебных баталий.

На сегодня его капитал существенно зависит от динамики публичной компании Trump Media & Technology Group. Доля Трампа в компании составляет более 50%. Именно материнская компания социальной сети Truth Social стала ключевым двигателем увеличения его капитала в этом году.

Интересная деталь! Добавляют, что состояние Трампа не было таким изменчивым до того, как он стал владельцем публичной компании.

Капитал Трампа вырос с 2,3 миллиарда долларов до 6,4 миллиарда долларов всего за день после выхода компании Trump Media & Technology Group на фондовый рынок. Более того, начале мая состояние политика выросло до 8,1 миллиарда долларов. Это исторический максимум для Трампа.

По состоянию на 26 декабря издание Forbes оценивает капитал Трампа в 6,3 миллиарда долларов. Напомним, что политик, который готовится во второй раз возглавить Белый дом, является самым богатым президентом в истории США.