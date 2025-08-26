"У нас більше карт": Трамп хоче рідкісні метали Китаю
- Дональд Трамп заявив, що США мають більше важелів у торговельній війні з Китаєм, зокрема через можливість обмежити експорт авіадеталей.
- Китай використав обмеження постачань рідкісноземельних металів як засіб тиску, але згодом погодився відновити експорт в рамках торгового перемир'я.
Президент Дональд Трамп заявив, що США мають набагато більші важелі тиску на Китай у торговельній війні, ніж Пекін на Вашингтон. Америка може використати їх у відповідь на обмеження Китаю на постачання рідкісноземельних металів.
Чому Китай обмежив постачання рідкісноземельних металів?
У квітні Пекін призупинив більшість постачань рідкісноземельних магнітів до США, використовуючи свою 90-відсоткову частку у світовому виробництві для тиску на американські заводи, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Пізніше Китай погодився відновити експорт рідкісноземельних металів в рамках торгового перемир'я, досягнутого з адміністрацією Трампа, і вже в липні обсяги ввезення в США зросли до максимального рівня за останні шість місяців.
Цього тижня Пекін направляє до США свого головного торгового перемовника, що може означати відновлення переговорів після тимчасової паузи в торговій війні.
У нас значно більше і сильніше карти, ніж у них. Якби я розіграв ці карти, це знищило б Китай. Але я не збираюся цього робити,
– заявив Дональд Трамп напередодні можливих переговорів.
Трамп зазначив, що Китай "розумно" визначив рідкісноземельні метали як стратегічно важливі ресурси для ключових галузей промисловості та швидко встановив контроль над їх видобутком і переробкою. Він додав, що США може використовувати у відповідь заборону на експорт авіадеталей.
Зараз ми займаємося магнітами, але виключно з погляду національної безпеки. Але у нас є набагато вагоміший козир – це авіазапчастини та літаки Boeing,
– сказав Трамп.
За його словами, в Китаї простоюють близько 200 літаків через відсутність американських компонентів, оскільки Вашингтон обмежив їх постачання у відповідь на політику Пекіна щодо магнітів.
Я відправив їм всі деталі, щоб їхні літаки могли літати. Міг би затримати постачання, але не зробив цього через особисті стосунки. І тепер вони знову в повітрі,
– сказав президент США.
Американський лідер також повідомив про плани зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном в одній з азіатських країн і підкреслив, що у них "чудові відносини". За його словами, вони розмовляли "зовсім недавно".
У якийсь момент, ймовірно, цього року або незабаром після цього, ми поїдемо до Китаю,
– зазначив Трамп.
Зрештою, головним інструментом тиску США в переговорах залишаються тарифи. За словами Трампа, у разі відмови Китаю від постачань магнітів Вашингтон може ввести мита аж до 200%.
Якщо ми введемо 100- або 200-відсоткові мита, то просто перестанемо вести справи з Китаєм. І це було б нормально, навіть якщо довелося б піти на такий крок. Але в питанні з магнітами ситуація така: у нас величезна влада над ними, а у них — своя над нами,
– сказав Трамп.
Трамп також натякнув на успіхи США у розвитку власних потужностей, заявивши, що "потрібно приблизно рік, щоб налагодити випуск магнітів", але подробиць не розкрив.
Важливо! Єдина в США компанія з видобутку рідкісноземельних металів, MP Materials планує розпочати комерційне виробництво магнітів наприкінці року. Очікується, що спочатку обсяги будуть помірними, але до кінця десятиліття виробництво значно розшириться.
Що відповіли в КНР?
Представник МЗС КНР Го Цзякунь заявив, що Пекін розраховує на спільну роботу з США заради "стабільного, здорового і стійкого розвитку двосторонніх відносин".
При цьому ми будемо надійно захищати свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку. Сторони підтримують тісний контакт з приводу можливої зустрічі Сі Цзіньпіна і Трампа,
– додав він.
Засновник пекінської дослідницької компанії Hutong Research Фен Чучен зазначив, що лідерам США і Китаю буде потрібна хоча б попередня домовленість, перш ніж відбудеться великий саміт.
Як можливий майданчик він назвав саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, запланований у Південній Кореї на кінець жовтня.
Без довгострокової угоди з США ділова довіра в Китаї не зможе серйозно відновитися,
– зазначив Чучен.