Президент Дональд Трамп заявил, что США имеют гораздо большие рычаги давления на Китай в торговой войне, чем Пекин на Вашингтон. Америка может использовать их в ответ на ограничения Китая на поставки редкоземельных металлов.

Почему Китай ограничил поставки редкоземельных металлов?

В апреле Пекин приостановил большинство поставок редкоземельных магнитов в США, используя свою 90-процентную долю в мировом производстве для давления на американские заводы, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Позже Китай согласился возобновить экспорт редкоземельных металлов в рамках торгового перемирия, достигнутого с администрацией Трампа, и уже в июле объемы ввоза в США выросли до максимального уровня за последние шесть месяцев.

На этой неделе Пекин направляет в США своего главного торгового переговорщика, что может означать возобновление переговоров после временной паузы в торговой войне.

У нас значительно больше и сильнее карты, чем у них. Если бы я разыграл эти карты, это уничтожило бы Китай. Но я не собираюсь этого делать,

– заявил Дональд Трамп накануне возможных переговоров.

Трамп отметил, что Китай "разумно" определил редкоземельные металлы как стратегически важные ресурсы для ключевых отраслей промышленности и быстро установил контроль над их добычей и переработкой. Он добавил, что США может использовать в ответ запрет на экспорт авиадеталей.

Сейчас мы занимаемся магнитами, но исключительно с точки зрения национальной безопасности. Но у нас есть гораздо более весомый козырь – это авиазапчасти и самолеты Boeing,

– сказал Трамп.

По его словам, в Китае простаивают около 200 самолетов из-за отсутствия американских компонентов, поскольку Вашингтон ограничил их поставки в ответ на политику Пекина в отношении магнитов.

Я отправил им все детали, чтобы их самолеты могли летать. Мог бы задержать поставки, но не сделал этого из-за личных отношений. И теперь они снова в воздухе,

– сказал президент США.

Американский лидер также сообщил о планах встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в одной из азиатских стран и подчеркнул, что у них "замечательные отношения". По его словам, они разговаривали "совсем недавно".

В какой-то момент, вероятно, в этом году или вскоре после этого, мы поедем в Китай,

– отметил Трамп.

В конце концов, главным инструментом давления США в переговорах остаются тарифы. По словам Трампа, в случае отказа Китая от поставок магнитов Вашингтон может ввести пошлины вплоть до 200%.

Если мы введем 100- или 200-процентные пошлины, то просто перестанем вести дела с Китаем. И это было бы нормально, даже если пришлось бы пойти на такой шаг. Но в вопросе с магнитами ситуация такая: у нас огромная власть над ними, а у них - своя над нами,

– сказал Трамп.

Трамп также намекнул на успехи США в развитии собственных мощностей, заявив, что "нужно примерно год, чтобы наладить выпуск магнитов", но подробностей не раскрыл.

Важно! Единственная в США компания по добыче редкоземельных металлов, MP Materials планирует начать коммерческое производство магнитов в конце года. Ожидается, что сначала объемы будут умеренными, но к концу десятилетия производство значительно расширится.

Что ответили в КНР?

Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин рассчитывает на совместную работу с США ради "стабильного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений".

При этом мы будем надежно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития. Стороны поддерживают тесный контакт по поводу возможной встречи Си Цзиньпина и Трампа,

– добавил он.

Основатель пекинской исследовательской компании Hutong Research Фэн Чучен отметил, что лидерам США и Китая потребуется хотя бы предварительная договоренность, прежде чем состоится большой саммит.

В качестве возможной площадки он назвал саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, запланированный в Южной Корее на конец октября.

Без долгосрочного соглашения с США деловое доверие в Китае не сможет серьезно восстановиться,

– отметил Чучен.