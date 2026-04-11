"Танкери йдуть за "найсолодшою" нафтою у світі": Трамп зробив нову гучну заяву

Президент Дональд Трамп заявив, що до США прямує велика кількість повністю порожніх нафтових танкерів. Ці судна мають завантажитися нафтою та газом.

Чому танкери прямують до США?

Про це американський лідер написав у своїй соціальній мережі Truth Social у суботу, 11 квітня, повідомляє Reuters.

Величезна кількість повністю порожніх нафтових танкерів, деякі з них – одні з найбільших у світі, просто зараз прямують до Сполучених Штатів, щоб завантажитися найкращою та "найсолодшою" нафтою і газом у світі,

– написав Трамп.

Президент додав, що у Сполучених Штатів нібито "більше нафти, ніж у ніж у наступних двох найбільших нафтових економік разом узятих". До того ж він вважає, що американська сировина кращої якості.

Зауважте! Цей допис з’явився через кілька днів після того, як Трамп 7 квітня оголосив про двотижневе перемир’я з Іраном 7 квітня. Тоді він поставив умову – Іран має повністю відкрити Ормузьку протоку, через яку проходить приблизно 20% світових постачань нафти. Однак Тегеран наполягає, що зберігає контроль за цим шляхом і навіть вимагав від суден плату за прохід.

Чи проходить нафта Ормузькою протокою?

Тим часом у суботу два величезні китайські танкери з нафтою почали рух Ормузькою протокою. За кілька годин до того грецьке судно пройшло цим маршрутом, пише Bloomberg.

Аналітики говорять, що це може про помітне пожвавлення перевезень нафти.

Якщо всі три судна завершать прохід у суботу – а це займає близько восьми годин – це стане найбільшим днем за обсягами експорту нафти через протоку з моменту, як війна фактично зупинила рух на початку березня,

– зазначає видання.

При цьому жодне із суден не перевозить нафту з Ірану. Саме він забезпечує більшість постачань із регіону Перської затоки під час війни.

Китайські танкери можуть стати першими суднами з цієї країни, які вивозять нафту з Близького Сходу після початку конфлікту.

Фото: Чому Ормузька протока важлива для світу / Інфографіка 24 Каналу

Важливо! Відновлення роботи Ормузької протоки є критично важливим для світової торгівлі нафтою. Після початку війни в Ірані ринки втратили мільйони барелів і вже відчувають дефіцит, тоді як ціни на нафту стрімко зросли.

Як проходять переговори США та Ірану?