Почему танкеры направляются в США?

Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social в субботу, 11 апреля, сообщает Reuters.

Огромное количество полностью пустых нефтяных танкеров, некоторые из них – одни из крупнейших в мире, просто сейчас направляются в Соединенные Штаты, чтобы загрузиться лучшей и "самой сладкой" нефтью и газом в мире,

– написал Трамп.

Президент добавил, что у Соединенных Штатов якобы "больше нефти, чем у чем у чем у следующих двух крупнейших нефтяных экономик вместе взятых". К тому же он считает, что американское сырье лучшего качества.

Заметьте! Это сообщение появилось через несколько дней после того, как Трамп 7 апреля объявил о двухнедельном перемирии с Ираном 7 апреля. Тогда он поставил условие – Иран должен полностью открыть Ормузский пролив, через который проходит примерно 20% мировых поставок нефти. Однако Тегеран настаивает, что сохраняет контроль за этим путем и даже требовал от судов плату за проход.

Проходит ли нефть через Ормузский пролив?

Между тем в субботу два огромных китайских танкера с нефтью начали движение по Ормузскому проливу. За несколько часов до того греческое судно прошло этим маршрутом, пишет Bloomberg.

Аналитики говорят, что это может о заметном оживлении перевозок нефти.

Если все три судна завершат проход в субботу – а это занимает около восьми часов – это станет крупнейшим днем по объемам экспорта нефти через пролив с момента, как война фактически остановила движение в начале марта,

– отмечает издание.

При этом ни одно из судов не перевозит нефть из Ирана. Именно он обеспечивает большинство поставок из региона Персидского залива во время войны.

Китайские танкеры могут стать первыми судами из этой страны, которые вывозят нефть с Ближнего Востока после начала конфликта.

Фото: Почему Ормузский пролив важен для мира / Инфографика 24 Канала

Важно! Восстановление работы Ормузского пролива является критически важным для мировой торговли нефтью. После начала войны в Иране рынки потеряли миллионы баррелей и уже испытывают дефицит, тогда как цены на нефть стремительно выросли.

