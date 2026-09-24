Що варто знати про безстрокові ф'ючерси

Минулого місяця під час заходу в Білому домі його господар похвалив фінансових регуляторів за "дуже наполегливі" зусилля, спрямовані на залучення Hyperliquid до США, передає Bloomberg.

Платформа, розробник якої базується в Сінгапурі, спеціалізується на безстрокових ф'ючерсах, або ж так званих perps, – контрактах, прив'язаних до вартості різних активів. Торгівля такими інструментами вже набула поширення на крипторинку, а тепер виходить за його межі, охоплюючи все – від сирої нафти й дорогоцінних металів до акцій американських компаній.

Окрім того, трейдери можуть торгувати на позичені кошти, що збільшує як потенційний прибуток, так і ризик збитків.

Важливо! Утім, заробити на таких операціях вдається далеко не всім. За результатами дослідженням хедж-фонду Event Horizon Labs, прибутковою є менш ніж чверть акаунтів Hyperliquid.

Тож поширення perps викликає занепокоєння через ризики для інвесторів. Майже рік тому криптобіржі примусово закрили позиції за безстроковими ф'ючерсами на близько 19 мільярдів доларів, що спричинило тривалий розпродаж цифрових валют.

Досі цей сегмент залишався переважно поза держконтролем у США, однак із поширенням торгівлі на традиційні активи він, імовірно, опиниться під пильнішим наглядом регуляторів.

Нагадаємо, деякі зміни відбуваються і на ринку цінних паперів. Зокрема, у Європі зростає інтерес до держоблігацій окремих країн.