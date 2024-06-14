Центробанк Росії скасував торги на Мосбіржі на деякий час

Сьогодні центробанк Росії вирішив тимчасово не проводити торги на Мосбіржі. Поки що йдеться лише про 14 червня.

Центробанк Росії скасував торги

Центробанк Росії скасував торги на 14 червня цього року.

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Банк Росії ухвалив рішення не проводити торгові сесії до 9:50 за московським часом на валютному ринку і ринку дорогоцінних металів, а також на терміновому ринку ПАТ "Московська Біржа" з 14 червня 2024 року і до скасування цього рішення,

– написали у Центробанку.

У нещодавній заяві Московська біржа повідомила, що з 14 червня торги на валютному ринку, ринку дорогоцінних металів та ринку деривативів розпочинатимуться о 9:50 за московським часом. Цьому передуватиме аукціон відкриття з 9:50 до 10:00, після чого розпочнеться основна торгова сесія.

Торги на фондовому та грошовому ринках відбуватимуться за графіком. Однак на валютному ринку та ринку дорогоцінних металів торги будуть доступні лише для інструментів, за винятком валютних пар, що включають долар США, євро та гонконгський долар.

Московська біржа припинить операції з доларом та євро

На своєму офіційному сайті Москбіржа оголосила про припинення торгівлі доларом та євро з 13 червня 2024 року.

Також на біржі тепер не можна торгувати фінансовими інструментами, акціями, дорогоцінними металами, якщо розрахунки проводять у вище згаданих валютах.

Біржа визнала, що такі заходи є наслідком санкцій США.