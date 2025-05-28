Експерти в інвестиційній компанії BlackRock очікують, що акції компаній, що пов'язані з "зеленою" та відновлюваною енергетикою, будуть зростати в ціні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Business Insider .

Експерти наголошують, що попит на енергію буде зростати. Як результат, "зелена" енергетика стане необхідністю. У BlackRock вважають, що цей сектор має всі шанси на стрімке зростання на фондовому ринку навіть попри те, що "чиста" енергетика в США стала однією з перших жертв зміни політики за президентства Трампа та зменшення фінансування відповідних проєктів.

Для прикладу, в новому бюджетному проєкті вказане скорочення податкових пільг для представників сектора "зеленої" енергетики. Експерти додають, що є два чинники, які можуть зберегти інтерес інвесторів до цієї галузі:

Зростання попиту на енергетику;

Сектор уже враховував головні ризики (тарифи, скасування пільг тощо).

Нагадаємо, що ціни на вугілля, яке відносять до викопних енергоресурсів, у 2025 році суттєво впали в ціні. З січня вартість вугілля впала на понад 15%. Це пов'язано зі зменшення попиту з боку ключових споживачів, а саме Китаю та Індіє. Крім того, обсяги видобутку сягнули рекордного рівня, що сприяє формуванню профіциту пропозиції вугілля на ринку.