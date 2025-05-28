Ціна вугілля за тонну

На світовому ринку падають ціни на вугілля. Вартість важливого ресурсу на енергетичному ринку до цього знизилася до мінімального рівня за 4 роки. Виділяють декілька факторів, які тиснуть на ціну вугілля, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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По-перше, у 2025 році у Китаї обсяги видобування вугілля досягли рекордних обсягів. Відтак на ринку зафіксували надлишок пропозиції. По-друге, Китай та Індія, які є найбільшими споживачами цього ресурсу, накопичили суттєві запаси вугілля. Це призвело до того, що країни наразі майже не купують вугілля.

До теми! Мінімальну ціну вугілля за 4 роки зафіксували наприкінці квітня. Тоді вартість вугілля впала 93,7 долара за тонну, за даними Trading Economics.

Нагадаємо, що ціни на вугілля різко зросли у 2022 році на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Річ у тому, що російська агресія спровокувала кризу в енергетичному секторі, а також різке зростання ринку вугілля. Додамо, що вугілля використовують на електростанціях для виробництва електроенергії.

Ціни на вугілля трималися на високому рівні протягом тривалого періоду. Ба більше, це стимулювання зростання обсягів видобування. Зокрема, у Китаї, Індії та Індонезія відкрили нові шахти для видобутку вугілля, аби забезпечувати попит на ринку.

Проте ситуацію на ринку вугілля наразі інша. Надлишок пропозиції тисне на вартість вугілля. Аналітики прогнозують, що цього року ціни на вугілля впадуть ще більше. Проте вони додають, що ситуація на ринку почне змінюватися у другій половині року, що буде пов'язано з початком літнього піка.

На момент створення цього матеріалу, вугілля торгується на рівні 94 доларів за тонну. За сьогодні ціна вугілля впала майже на 2%. З початку року вугілля подешевшало на більше ніж 15%, інформує Markets Insider.