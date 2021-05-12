С начала 2021 стоимость криптовалюты-шутки, которую поддерживает Илон Маск, выросла в 72 раза . По состоянию на 12 мая Dogecoin торгуется на бирже на уровне 0,50 доллара.

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Новые реалии

Сколько именно Азиз МакМэхон инвестировал в виртуальную валюту неизвестно. LinkedIn информирует, что человек проработал в филиале банка в Лондоне 14 лет. Ни Goldman Sachs, ни МакМэхон не прокомментировали данную информацию. Однако, некоторые сотрудники банка подтвердили, что мужчина все-таки уволился. Прогнозируют, что инвестор создаст свой хедж-фонд.

МакМэхон решился на этот шаг после того, как Маск анонсировал запуск космической миссии в 2022 году, которая будет профинансирована Dogecoin.

Интересно, что Goldman Sachs не игнорирует тренд на криптовалюты. На прошлой неделе банк заключил первые сделки-дериватив ы на биткоин. Еще один финансовый гигант UBS и готовится к оказанию своим клиентам услуги инвестирования в цифровые валюты.

Дериватив Это соглашение, предусматривающее обязательства одной стороны или каждой из сторон относительно базового актива, или условия которого зависят от базового показателя, и который может предусматривать денежные расчеты.

МакМэхон не единственный банкир, которому следует этой тенденции. Бывший старший аналитик Bank of America в Нью-Йорке Луи Чжан присоединился к Coinbase как старший инженер-программист. Основатель финансового холдинга Nomura Джесси Борнштейн недавно стал новым вице-президентом компании Stakehound, которая выпускает токены.