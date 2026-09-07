Китай активно нарощує золоті резерви

Цьогоріч у серпні золоті резерви Народного банку Китаю зросли на 650 тисяч унцій, пише Bloomberg із посиланням на офіційні дані. Тож серія закупівель триває вже 22 місяці поспіль.

Китайський регулятор залишається одним із найбільших у світі покупців золота серед представників держсектору. Цікаво, що його серпневе поповнення резервів стало найбільшим із 2023 року.

Це разом із попитом з боку інших центробанків підтримує оптимізм щодо довгострокових перспектив золота. Однак високі дохідності облігацій залишаються стримувальним чинником, адже дорогоцінний метал не приносить процентного доходу.

Нагадаємо, ротягом більшої частини року золото перебувало під тиском, однак у серпні ситуація змінилася – його вартість зросла майже на 10%. Одним із чинників стало повернення інтересу до активів, здатних захистити капітал від знецінення валют. Поштовхом стали плани Мінфіну США збільшити обсяги викупу держборгу: це посилило побоювання щодо інфляції та можливого ослаблення долара, спонукаючи інвесторів шукати альтернативи.

Цікаво! США з великим відривом очолюють світовий рейтинг за обсягом золотих резервів, володіючи понад 8,1 тисячі тонн цінного металу. Це нібито більш ніж утричі перевищує запаси Китаю, які раніше оцінювали орієнтовно у 2,3 тисячі тонн.