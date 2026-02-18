Какую помощь следует потратить до конца февраля?
Те, кто получал "зимнюю тысячу" через Укрпочту, могут потратить средства до конца февраля 2026 года, о чем сообщали в Минсоцполитики.
Ранее предполагалось, что деньги можно будет потратить только в течение декабря 2025 года и в течение января 2026 года соответственно. Но потом срок использования продлили.
Полученную выплату можно использовать в отделении Укрпочты на такие услуги:
- оплата коммунальных и почтовых услуг;
- покупка товаров или заказ лекарственных средств именно украинского производства;
- подписка на газеты или журналы;
- благотворительность, в частности донаты в поддержку ВСУ.
Важно! В то же время оформить помощь уже невозможно. Сделать это можно было до 24 декабря 2025 года.
Напомним, что более 3,8 миллиона украинцев – это около 10% населения всей страны – смогли оформить помощь по программе "Зимняя поддержка" благодаря Укрпочте. С 14 ноября 2025 года через отделения 1 911 429 граждан лично подали заявления, и еще около двух миллионов украинцев получили поддержку автоматически – вместе с пенсиями, социальными выплатами и тому подобное. Об этом сообщили в Укрпочте.
В то же время Укрпочта стала не только каналом оформления помощи, но и местом ее практического использования,
– отметили в компании.
По состоянию на начало января 2026 года "Зимнюю поддержку" через Укрпочту использовали уже 2 841 669 раз.
Обратите внимание! В это количество входят также те лица, оформившие государственную помощь через приложение "Дія".
Что еще следует знать о "тысяче Зеленского"?
- В программу "Национальный кэшбек" и "Зимняя поддержка" в 2026 году присоединились еще четыре ритейлера. Речь идет об АТБ, "Таврия В", "Дивоцин", а также "ЛотОК".
- Кроме того, чаще всего социальную помощь направляют на оплату коммунальных услуг. Это около 80% расходов от всех возможных. Также среди других популярных категорий – продукты, лекарства, а также донаты на Вооруженные Силы Украины.