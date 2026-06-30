Що вигадали росіяни

Саме для цього країна-агресорка почала формувати резервний "тіньовий флот", який використовуватиме для перевезення скрапленого природного газу. Деталі розповіли в українській Службі зовнішньої розвідки у вівторок, 30 червня.

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Для викупу старих танкерів по всьому світу використовують анонімні структури та заплутані ланцюжки власності, наприклад:

з лютого 2024 року до травня 2025 року через підставні компанії було придбано таких 7 газовозів;

тоді як за останні п'ять місяців на російський ринок надійшло ще 6 аналогічних танкерів.

Зокрема, у першому кварталі 2026 року чотири судна купили в близькосхідного власника – "Оріон", "Космос", "Меркурій" і "Луч". Усі вони експлуатуються вже понад 19 років і нині залучені до перевезення СПГ країни-агресорки.

Зауважте! Загальний обсяг такого "тіньового газового флоту" Кремля зріс приблизно до 23 одиниць.

Саме використання зношених суден без належного міжнародного страхування та технічного огляду дозволяє Росії частково обходити санкційні обмеження. Щоправда, така практика суттєво підвищує екологічні ризики під час транспортування СПГ і призводить до зростання логістичних витрат експортера.

Нагадаємо, наразі ЄС намагається зменшити свою залежність від російських енергоносіїв, погодивши поетапну відмову від газу до осені 2027 року. Натомість плани щодо повної заборони імпорту нафти такого походження довелося відкласти через останні події на Близькому Сході, що створили ризики для світових постачань.

Однак після перемир'я США та Ірану найгірші песимістичні прогнози не справдилися, тож наприкінці червня в Брюсселі знову порушили питання щодо "чорного золота" з країни-агресорки, а ініціаторами виступили країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія.